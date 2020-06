Pantelleria, il caso Gutterez e l’ignaro “prestanome”. “Così siamo stati presi in giro dall’assessore”

Si arricchisce di un altro, clamoroso, elemento la storia dei conflitti di interesse a Pantelleria, legati all’assessore 5 Stelle Antonio Gutterez.

Qualche tempo fa abbiamo raccontato della singolare vicenda della consulenza fiscale al Comune affidato ad una società che ha sede nelle studio professionale dell’assessore. Un bel conflitto d’interesse, con intrecci poco chiari. Ma c’è di più, perchè l’assessore della giunta Campo si sarebbe reso protagonista di una clamorosa presa in giro ai danni di un ignaro signore, originario di Pantelleria, che da oltre 40 anni vive in Canada. Gutterrez, in sostanza, avrebbe avviato la società Deloc, che ha sede nel suo studio, e che gestisce la consulenza fiscale del Comune, a nome dell’ignaro emigrato, senza dirgli nulla. Ecco la storia raccontata dalla coppia pantesca emigrata in Canada sui pasticci combinati da Gutterez.

Gentile Direttore sono Carmela Alongi e con mio marito Spina Giacomo, originario di Pantelleria, …









