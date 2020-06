Ortopedia chiude i battenti: resta solo l’ambulatorio

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale di Castelvetrano ha chiuso i battenti. È rimasto solamente l’ambulatorio dove operano due medici, Alessio Giannuzzo e Caterina Tumbiolo. Un terzo medico, Paola Aquaro, è stata trasferita presso l’Unità complesso di Ortopedia dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. A Castelvetrano i tempi degli interventi chirurgici e della degenza sono oramai solo un ricordo: le stanze, che una volta ospitavano 12 posti letto per i pazienti, sono ora vuote. I due medici in servizio garantiscono solamente l’attività di ambulatorio (con la collaborazione di una caposala e di un infermiere) e le consulenze per l’area d’emergenza. Per gli interventi chirurgici programmati, invece, bisogna spostarsi presso gli ospedali di Marsala o Trapani. E, se non ci sono posti disponibili, nei nosocomi del Palermitano.

La chiusura del reparto è l’epilogo di …









