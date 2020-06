“Nessun terremoto in Diventerà Bellissima Marsala per le dimissioni di Renato Curcio”

“Nessun terremoto in Diventerà Bellissima Marsala dopo le dimissioni di Renato Curcio”. Lo dice il presidente del circolo Mariano Savalla, in una nota in cui smentisce che ci sia lo zampino di Massimo Grillo nelle dimissioni di Curcio e che è tutto legato alla parentela di quest’ultimo con Giulia Adamo. Ecco la nota.

In riferimento all’articolo di cui all’oggetto mi sembra opportuno e doveroso fare, per onore di verità, alcune precisazioni. Nessun terremoto in DB a Marsala a seguito delle dimissioni di Renato Curcio, coordinatore cittadino di DB. e di Giacomo Manzo. Infatti, come puntualmente precisato dall’avvocato Paolo Ruggieri, nella riunione congiunta di DB e PM del 7 Marzo u.s. l’assemblea ha deciso di appoggiare per le prossime elezioni amministrative il candidato sindaco Massimo Grillo, con una coalizione che comprendesse, oltre i deputati marsalesi Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino diverse liste civiche di riferimento a tanti …









