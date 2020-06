Nasconde il cadavere della nonna nel freezer per incassare la pensione

Una donna di 61 anni, Cynthia Carolyn Black, è stata arrestata per aver nascosto la morte della nonna e occultato il suo cadavere nel congelatore di casa per 15 anni per continuare a incassare l’assegno della sua pensione. A fare la macabra scoperta sono state due donne interessate alla proprietà, durante una visita con l’agenzia immobiliare che aveva in vendita l’abitazione dove era stato nascosto il corpo.

I fatti sono accaduti nel febbraio del 2019 in Pennsylvania, Usa, e, come riferisce il Daily Mail, martedì 26 maggio la signora Black è stata arrestata per abuso di cadavere e appropriazione indebita. In manette oltre a lei è finito anche Glenn Black, il suo compagno 55enne. Ci sono voluti però 15 mesi di indagini prima che la polizia riuscisse a ricostruire come fossero andate davvero le cose.

È emerso così che la nonna, Gleonora Delahay, è …









Leggi la notizia completa