Marsala, scrive una mamma sul caso del ragazzo con il Coronavirus

Salve, sono una cittadina Marsala e mamma di una bambina con una rara malattia immunitaria, vi sto scrivendo a riguardo del nuovo caso di coronavirus a Marsala, e precisamente mi riferisco a quel ragazzo tornato dalle Marche in attesa di tampone.

Vorrei solo precisare il danno che ha commesso per colpa della sua negligenza, mettendo a rischio la vita di tutti, e mi rivolgo a voi famiglia, a lei Sindaco, e a tutte le forze dell’ordine per evitare assembramenti ovunque, e purtroppo in città ce ne sono tanti, io personalmente ho rispettato la quarantena e ancora oggi rispetto ed evito gli assembramenti, vi prego di non far passare dei messaggi scorretti e invito a tutti i cittadini ad un comportamento adeguato.

E a te ragazzo di 23 anni, ti auguro di aver capito il caos che hai generato, e la signora che ti sta scrivendo è prima di tutto …









