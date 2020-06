Marsala, il giovane con il coronavirus. Basta processi sui social, e giudizi sommari

Da quando il nostro giornale ha dato la notizia che un giovane di Marsala, rientrato ad inizio Maggio, nonostante fosse in quarantena, è andato in giro per la città, scoprendo poi di avere il coronavirus, si è scatenato, soprattutto sui social, un dibattito che ha preso una forma che non ci piace affatto.

Purtroppo i social danno diritto di parola a tutti e impunità di fatto a tutti: odiatori seriali, troll, complottisti, persone che parlano a sproposito, o non conoscendo i fatti, ma che lanciano lo stesso giudizi. Noi di Tp24 conosciamo bene questa macchina infernale. Riceviamo insulti in continuazione, ma ce ne siamo fatti una ragione.

Nel caso del giovane “untore”, il dibattito (se così si può definire), ha preso una brutta piega. Ed è partita una sorta di caccia all’uomo: si pubblicano foto, indirizzi, si organizzano squadracce, in spregio al buon senso …









Leggi la notizia completa