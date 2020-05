Marsala, i diabetici al sindaco: “Reparto dell’ospedale torni a pieno regime”

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha incontrato Marianna Gucciardi, rappresentante dei pazienti diabetici assistiti dall’UOC dell’Ospedale “Paolo Borsellino”.

Al primo cittadino la Gucciardi ha rappresentato l’esigenza primaria, a seguito della riapertura dell’ospedale dopo la pausa in cui il nosocomio è stato impiegato come Covid Hospital, che l’U.O.C. di Diabetologia funzioni a pieno regime e che venga presto assicurata la giusta assistenza a coloro che soffrono di questa malattia cronica. La Gucciardi ha anche fatto presente che è stata avviata una apposita petizione perché il reparto di diabetologia ed endocrinologia torni ad essere una Unità operativa complessa pienamente funzionale e capace di garantire tutti i servizi di competenza. Fra le altre cose, la divisione marsalese di diabetologia è l’unico centro di riferimento di questa specialità in provincia oltre che essere …









Leggi la notizia completa