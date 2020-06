Marsala “bella fitusa”, i rifiuti in via Amendola e gli elettrodomestici nella zona industriale

A qualche settimana dalla fine del lockdown è entrata ormai a pieno regime anche la brutta abitudine di alcuni marsalesi di abbandonare i rifiuti in giro per la città.

Ecco come si presenta questa mattina, la via Amendola, con i rifiuti ammassati sul marciapiede, attorno al cestino colorato della differenziata. Ma non è tutto qui. Per Marsala “bella fitusa”, segnaliamo anche tanti elettrodomestici abbandonati nella zona industriale di contrada San Silvestro.

A due passi dai capannoni delle fabbriche della nostra città, qualcuno utilizza quei terreni come cimitero di elettrodomestici giunti a fine vita, come tv e frigoriferi.

Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.









Leggi la notizia completa