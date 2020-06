Marsala, ancora furti nelle contrade del versante nord 

E’ sempre vivo il malcontento tra gli abitanti di diverse contrade del versante nord marsalese. Il motivo è sempre lo stesso: i diversi furti messi a segno.

Dopo il furto, infatti, di un grosso costoso e scooter sottratto al titolare della macelleria-braceria “Sfizi di carne” di contrada Tabaccaro e il mancato “colpo” (i ladri non sono riusciti a sfondare la vetrata) alla rivendita tabacchi Nizza di contrada Fontana di Leo, adesso la vittima è una famiglia che abita alle spalle del Bar Oasi, alla quale è stata rubata l’auto, una Fiat Panda, parcheggiata davanti casa.

E come spesso è consuetudine nelle campagne del Marsalese, l’auto non era chiusa a chiave. Anzi, stavolta la chiave era stata lasciata inserita nel quadro di accensione.

Se n’è accorto un giovane malvivente che ne ha approfittato per mettersi al volante e fuggire sgommando. & …









