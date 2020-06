MANTOVA: Entro il 3 giugno l’iscrizione al seminario formativo “Efficienza energetica del patrimonio edilizio”

Scade mercoledì 3 giugno il termine per iscriversi al seminario “Efficienza energetica del patrimonio edilizio – Riqualificazione dei condomini” organizzato dal Comune di Mantova sul tema della riqualificazione energetica degli edifici nell’ambito delle attività del progetto europeo “Innovate” di cui è partner. L’evento sarà on line il 9 giugno dalle 15 alle 19 ed è rivolto a professionisti, tecnici, amministratori comunali, funzionari pubblici, imprese e cittadini per approfondire il tema dell’efficientamento energetico in un momento in cui i lavori di riqualificazione energetica, già agevolati da Ecobonus, diventano ancora più convenienti con il Decreto Rilancio. Dal 1° luglio 2020 questi interventi godranno del Super Ecobonus del 110 %, bonus che potrà essere utilizzato come detrazione fiscale in 5 anni oppure con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o ad altri intermediari finanziari. Verranno inoltre illustrate le politiche di …









