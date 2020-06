 Le rivolte negli Usa

Non si placa la rabbia negli Stati Uniti, rabbia innescata a Minneapolis dall’uccisione lunedì scorso di George Floyd, afroamericano padre di famiglia morto soffocato dal ginocchio dell’agente di polizia Derek Chauvin (ora in carcere per omicidio colposo).

È stato proclamato il coprifuoco in 40 città di 20 Stati americani. In 15 di questi è intervenuta la Guardia nazionale. Finora, stando al Washington Post, sono state arrestate 2.564 persone. Quattro i morti.

A Jacksonville, in Florida, un agente di polizia è stato pugnalato al collo ed è ricoverato. In tutto si contano 11 poliziotti in ospedale e 60 membri del secret service feriti.

Da New York a Los Angeles, da Ferguson a Tampa, sono stati dati alle fiamme commissariati e mezzi della polizia, saccheggiati negozi e distrutte vetrine.

A Minneapolis la polizia ha caricato le centinaia di persone che avevano violato il coprifuoco.









