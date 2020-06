In Sicilia dal 3 Giugno si entra e si esce liberamente. Musumeci prepara l’ordinanza 

Anche la Sicilia aprirà i suoi confini dal 3 giugno.

E’ attesa un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, perchè quella attualmente in vigore tiene i confini chiusi fino al 7 giugno. E c’è poi il nodo dei controlli: «Nessun passaporto sanitario», ha ribadito il presidente della Regione a «Un Giorno da pecora», su Rai Radiouno: «Il turista si fa registrare come tutti coloro che prendono un treno e un aereo. E ha il diritto di farsi applicare una app, ‘Sicilia sicura’, con la quale può farsi accompagnare dal nostro sistema sanitario. Una app – conferma – assolutamente facoltativa».

Dunque, nessun obbligo di utilizzare l’app, secondo il piano a cui sta lavorando la Regione. «Stiamo istituendo le unità sanitarie turistiche e stiamo lavorando con il coordinamento di Bertolaso per il protocollo sicurezza. Incontreremo tutti il 3 mattina, compresi i responsabili …









Leggi la notizia completa