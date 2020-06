Il Rotary di Trapani consegna il premio di Laurea “Rubino” 

Il Rotary Club di Trapani ha emanato tre mesi fa un Bando relativo al Premio di Laurea On. Avv. G. Rubino , dal nome di uno dei fondatori del nostro Club e primo Presidente nel 1951, rivolto ai giovani laureati in Giurisprudenza in Università pubbliche con un voto di Laurea di almeno 110 su 110 e lode conseguita negli ultimi tre anni.

La commissione, costituita dal Presidente Livio Marrocco, dagli ultimi tre Presidenti Patrizia Rizzo, Giuseppe Cognata e Donatella Buscaino con la partecipazione dell’Arch. D’Angelo in rappresentanza della famiglia Rubino, esaminate le candidature pervenute ha deciso all’unanimità di assegnare il premio di 1250€ alla candidata Alessandra Lorefice grazie al suo Curriculum Universitario con ben 16 lodi.

“Ho fortemente – afferma il Presidente Livio Marrocco – voluto pubblicare questo Premio che da tempo non si emanava per ricordare la figura di Giuseppe Rubino, per ricordare le …









