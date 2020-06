Il 2 Giugno la Lega Giovani porta in piazza anche la solidarietà! 

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, e contemporaneamente alla manifestazione organizzata dal centrodestra, domani 2 Giugno alle ore 10, la Lega Giovani Sicilia promuoverà in tutti i nove capoluoghi di provincia una raccolta di provviste alimentari per le famiglie in difficoltà. Le manifestazioni e le raccolte si svolgeranno nei seguenti luoghi: Agrigento – Piazzale Aldo Moro Trapani – Piazza Vittorio Emanuele Siracusa – Largo XXV Luglio Palermo – Piazza Ruggero Settimo Messina – Piazza Cairoli Ragusa – Piazza Duomo Caltanissetta – Piazza Garibaldi Catania – Piazza Stesicoro Enna – Piazza Vittorio Emanuele Quanto raccolto sarà devoluto alle comunità e alle parrocchie di ciascun territorio. Saranno raccolti beni alimentari con caratteristiche di non deperibilità e prodotti confezionati: pasta, riso, farina, zucchero, marmellata, cibo in scatola e alimenti per bambini. Confidiamo nell’aiuto di chiunque volesse dare un sostegno concreto a chi oggi sta soffrendo a causa …









Leggi la notizia completa