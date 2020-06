I portavoce M5S del trapanese contro Tancredi e Palmeri: “Si dimettano, sono stati autoreferenziali e non trasparenti”

“La scelta dei due ex portavoce del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri e Sergio Tancredi di cambiare casacca lasciando il movimento politico che ha consentito loro di essere eletti all’Assemblea regionale Siciliana è tecnicamente legittima, così come legittima è la richiesta dei portavoce del M5S di chiedere le dimissioni degli stessi per aver violato il più elementare dei principi per cui siedono in Assemblea Regionale, essere dei portavoce e non agire per conto proprio”.

A dichiararlo sono i portavoce del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali della provincia di Trapani eletti. “I due ormai onorevoli – spiegano i portavoce M5S – hanno rinnegato i più elementari concetti di lealtà e trasparenza che dovrebbero essere cardine non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche della più elementare etica politica. Da portavoce M5S, rimaniamo sconcertati per le dichiarazioni rese dagli …









