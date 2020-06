Giovani, movida e folla: arrivano le prime multe 

Arrivano le prime multe in Sicilia per i locali che non fanno nulla per evitare la folla di giovani accalcati durante il fine settimana senza nessun rispetto del distanziamento e senza dispositivi di protezione (anzi, a Marsala c’è chi se ne vanta pure sui social e posta foto e video … ).

Quattro locali sono stati sanzionati e chiusi per 5 giorni a Palermo dopo i controlli da parte della polizia municipale nei giorni scorsi. È emerso che in tre locali a piazzetta della Canna, tra i quali il Malox, e uno in via La Lumia, il Berlin, non venivano rispettate le linee guida per il contenimento del contagio, troppi assembramenti e gente senza mascherine. I gestori hanno ricevuto una sanzione di 400 euro ciascuno.

Davanti ai locali infatti si sono registrati assembramenti con gli avventori che consumavano bevande senza rispettare la distanza interpersonale o sostavano senza alcun dispositivo di protezione. Durante …









