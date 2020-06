Genitori: non si nasce ma si diventa. Riflessioni nella Giornata Mondiale dei Genitori

A cura di Maria Elena Bianco.

Il primo di giugno è la giornata mondiale dei genitori, genitore è un termine che proviene dal latino genitor-oris, da genitus participio passato di gignere, generare.

Era ora che oltre che alla festa solo per il papà e la festa solo per la mamma, fosse istituita una festa dei genitori.

Il merito é dell’ONU.

E così il primo giugno si festeggiano i genitori di qualunque razza, religione, cultura e nazionalità, genitori biologici, adottivi e affidatari, genitori etero e genitori omosessuali, genitori come i primi autentici educatori dei bambini.

L’istituzione della festa interamente dedicata ai genitori ha un duplice significato: in primis onorare il duro lavoro dei genitori, qualificabile per certi versi come mestiere e poi per dare il giusto peso che il genitore ha, nel suo ruolo, nella crescita del bambino.

Questa giornata ricorda che la famiglia è il …









