Dall’1 Novembre da Trapani Birgi voli scontati per i siciliani 

Da Novembre partono i voli a prezzo scontato per i residenti in Sicilia da e per l’aeroporto di Trapani Birgi.

In particolare, da Trapani sono previsti voli per Perugia, Napoli, Trieste, Brindisi, Parma, Ancona. Si tratterà di voli almeno bi-settimanali (andata e ritorno).

Si tratta delle rotte aiutate dagli oneri di servizio pubblico che su Tp24 abbiamo annunciato più di un anno fa (qui il nostro primo articolo). Sulla loro utilità c’è più di un dubbio, dato il costo enorme per lo stato a fronte di rotte, ad esempio Brindisi, che non promettono grandi numeri.

I collegamenti sarebbero dovuti partire nella primavera – estate di quest’anno, ma è tutto saltato per l’emergenza Coronavirus.

La stessa iniziativa riguarda Comiso, dall’altra parte dell’isola, dove si attiveranno due voli giornalieri per Roma (andata e ritorno, per quattro rotazioni) ed un volo giornaliero …









