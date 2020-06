Custonaci, in pericolo di vita il cane avvelenato ieri a Cornino

È ancora in pericolo il cane avvelenato ieri a Cornino, nel territorio di Custonaci. L’animale è stato rinvenuto sul lungomare della frazione balneare con i sintomi dell’avvelenamento per aver ingerito un boccone con sostanze nocive.

Il cane è stato soccorso dagli animalisti Enrico Rizzi e Baldo Ferlito e condotto in un ambulatorio veterinario dove ha ricevuto le cure del caso.

Il sospetto è che qualcuno abbia disseminato polpette avvelenate. Indagini della polizia municipale per individuare il responsabile.









Leggi la notizia completa