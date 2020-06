Coronavirus, sempre cinque i positivi nel trapanese. 10139 i tamponi

Situazione stabilizzata sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani. Sono sempre cinque i casi positivi. Li ricordiamo, si tratta dei due casi a Castelvetrano, uno a Calatafimi-Segesta, un caso a Marsala e uno a Mazara del Vallo.

I casi di Castelvetrano e Marsala sono pazienti asintomatici rientrati dal Nord Italia, attualmente in quarantena e in attesa di ripetere il test.

Il caso di Calatafimi Segesta, è, invece, un paziente che era ricoverato a Villa Maria Eleonora a Palermo dove ha contratto la malattia e ora si trova a casa in attesa di negativizzazione. E infine il caso di Mazara del Vallo, asintomatico e risultato positivo fuori provincia e in isolamento nel proprio domicilio.

L’Asp di Trapani comunica di aver effettuato 10.139 tamponi dall’inizio della pandemia, mentre i test sierologici sul personale sanitario sono stati 5.673. I guariti e dimessi sono 119 e i decessi 5.











