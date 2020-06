Brescia: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PER IL MERCATO RIONALE DI CASAZZA MARTEDÌ 2 GIUGNO

Vista la necessità di ampliare l’area del mercato rionale di Casazza a causa delle misure di contenimento dell’epidemia in corso, martedì 2 giugno saranno adottate alcune modifiche alla viabilità. Dalle 7 alle 14 sarà chiusa al traffico via Casazza tra va Fisogni e l’accesso ovest del parcheggio pubblico sul lato nord di via Casazza, a 30 metri da via Gadola. Nello stesso periodo sarà istituito l’obbligo di svoltare a sinistra in via Casazza verso via Gadola per i veicoli che provengono da ovest e verso via Fisogni per i veicoli provenienti da est.









