ARRESTATO UN 50ENNE EVASO DAI DOMICILIARI CHE, UBRIACO, PROVOCA UN SINISTRO STRADALE.

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno sorpreso alla guida ed arrestato per evasione A.M., 50enne, originario della Valle Formazza.



L’uomo, sottoposto ai domiciliari da alcuni mesi, ha probabilmente mal sopportato la restrizione della libertà, peraltro in un periodo che ha tenuto in casa tutti i cittadini per il rischio epidemico, così, noncurante degli obblighi, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ha ritenuto di concedersi un’uscita e di andarsi a farsi un giro in auto fino a Domodossola.

La fortuna, però, non lo ha assistito. L’uomo, giunto alla rotatoria dello svincolo “Domodossola Sud” lungo della S.S. 33 del Sempione, ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro la segnaletica stradale. Miracolosamente illeso e fortunatamente senza coinvolgere altri automobilisti, dopo aver divelto alcuni segnali stradali ha proseguito la sua corsa, …









