Alcamo, violato l’accesso ai locali comunali della via Pia Opera Pastore: un vile gesto da parte di ignoti

Messi a soqquadro i locali comunali della via Pia Opera Pastore, un immobile di tre piani dove ci sono gli uffici Ambiente, Turismo e Spettacolo del Comune di Alcamo; la scoperta dell’episodio è stata fatta stamattina.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per verificare i danni, sembrerebbe che non sia stato sottratto nulla.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “un gesto deplorevole che colpisce l’Ente Pubblico Locale; auspichiamo che la Giustizia faccia il suo corso e che possa farsi chiarezza nel più breve tempo possibile”.









