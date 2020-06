A Mantova: al via il progetto del Comune con operatori beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Piano Mantova: al via il progetto del Comune ”Giochi puliti, bimbi sicuri”



MantovaDal 3 giugno, 21 operatori beneficiari del Reddito di Cittadinanza terranno pulite le aree gioco per bambini in tutti i quartieri. Saranno coordinati da Libra.

Le disposizioni del Governo e della Regione parlano chiaro, sì alla riapertura delle aree gioco per i bambini ma solo se pulite quotidianamente. Una sfida impegnativa per i Comuni, messi in grande difficoltà dal lungo periodo di lockdown e dalle ristrettezze economiche conseguenti la crisi Covid-19. Una sfida che l’Amministrazione di Mantova ha accettato ritenendo necessario permettere alle famiglie di tornare a fruire pienamente dei giardini e dei parchi pubblici, permettendo ai bambini di recuperare momenti di svago e gioco, sia pure nel rispetto delle disposizioni in vigore.

Nasce così il progetto “Giochi puliti, bimbi sicuri” che, nell’ambito delle azioni previste nel Piano …









Leggi la notizia completa