Volley, A2.  Con Sara Colombano la regia della Sigel Marsala parlerà piemontese

Si arricchisce di una nuova interprete l’organico della Sigel Marsala 2020/’21 che dovrà duellare nei palazzetti di serie A per la quarta annata di fila. Si è trovato ogni tipo di accordo per l’approdo in azzurro della palleggiatrice Sara Colombano. Alta 178 cm, la pallavolista di Cafasse (Torino) farà così “coppia fissa” con la pariruolo ed esperta Ilaria Demichelis, torinese pure lei ma di Carmagnola.



La classe 2000, rispetto ad altre colleghe sue coetanee e a dispetto dell’età bassa, può fare vanto di un già importante curriculum, con due promozioni alle spalle (a Chieri e a Gossolengo). Sara, grazie alla Sigel Marsala, ritrova quella serie A2, categoria in cui esordì neanche maggiorenne con la maglia di Chieri, avendo l’opportunità di sostituire per qualche apparizione di campionato la compagna Sara De Lellis, nella stagione agonistica 2017/2018, al culmine del quale sotto la guida di …









