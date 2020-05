Vita, Riqualificazione urbana in Viale Europa. Approvato progetto per 188.736 euro

Vita. È stato approvato il progetto per la riqualificazione urbana e per il recupero socio-ambientale di un’area comunale ubicata in Viale Europa.

Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione comunale migliorare tutte quelle zone che risultano attualmente abbandonate, luoghi in cui è presente una maggiore quantità di insetti e di erbacce che con l’arrivo della stagione estiva possono creare seri problemi alla popolazione; si è deciso di intervenire.

Nello specifico gli interventi riguarderanno l’area comunale sita in Viale Europa, adiacente non solo agli alloggi popolari, ma anche alla Scuola materna “G. Bruno”. A tal proposito, il tecnico comunale, in seguito ad un sopraluogo, ha redatto, lo scorso 22 maggio, il progetto esecutivo per un importo complessivo di 188.736 euro.

Valentina Mirto









