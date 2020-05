Trapani, trovata una mucca morta sugli scogli

Strano ritrovamento, nei pressi del Villino Nasi, nella tarda serata di ieri sera. Si tratta di una carcassa di una mucca, subito segnalata da Enrico Rizzi ai carabinieri. A causa della tarda ora, però, è stato impossibile e difficoltoso raggiungere il posto. Si è quindi posticipato tutto a questa mattina.

«Da quello che ho visto stamattina – ha dichiarato Enrico Rizzi – io escluderei che l’animale sia arrivato con la corrente del mare, perché è stato ritrovato in una zona molto chiusa. A mio avviso qualcuno è arrivato con la barca e l’ha abbandonata lì».

Non si sa se l’animale sia stato abbandonato vivo, quindi deceduto per annegamento, o morto.

A stabilirlo sarà l’accertamento del veterinario dell’Asp nella giornata di domani.

La carcassa, infatti, verrà recuperata con un rimorchio di una ditta privata, …









