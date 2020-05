Sorprese dai test sierologici: in Sicilia tanti guariti senza saperlo

I test sierologici svelano in Sicilia una prima mappatura della popolazione venuta a contatto con il Coronavirus. I primi risultati sorprendono: sono emerse decine di contagi sconosciuti e in tanti risultano guariti senza neanche sapere di avere contratto il virus.

Il numero più alto si riscontra ad Agira, ex zona rossa, dove – come riporta l’articolo di Cristina Puglisi sul Giornale di Sicilia in edicola – su circa 500 persone sottoposte ai test, privatamente o perché incluse nello screening dell’Asp di Enna e in quello condotto a livello nazionale, ben 112 sono risultate in possesso degli anticorpi al coronavirus e fra questi in 45 si erano sottoposti ai test in laboratori privati.

A Troina, altra ex zona rossa, su circa 900 persone sottoposte ai test, solo 26 sono risultate con gli anticorpi al Covid. I dati insomma sembrano confemare come a Troina, con …









