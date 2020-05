Salemi, dopo il Coronavirus torna l’emergenza randagismo

Dopo l’emergenza covid un’altra emergenza non affrontata ed ignorata crea diversi problemi agli abitanti dell’antico borgo di Salemi: il randagismo.

Un vero e proprio branco, più di 15 cani, si aggira e ha scelto come quartier generale il cuore del centro storico, sede di uffici pubblici, di luoghi di culto e soprattutto di civili abitazioni. Dopo l’emergenza covid non è assolutamente possibile avventurarsi per le vie del centro, fare una passeggiata, uscire con la bici o addirittura parcheggiare la propria auto perché si rischia di essere assaliti dai cani, come è successo qualche giorno fa sotto gli occhi esterrefatti degli abitanti della zona. Un intero branco di cani ha dapprima rincorso un motociclista per poi azzannarsi tra di loro, una lotta all’ultimo sangue, una scena incredibile che ha richiamato l’attenzione dei residenti, alcuni dal balcone, altri …









