Per Renzi è giunta l’ora di fare il ponte sullo Stretto di Messina

Matteo Renzi dice che è il momento di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina, per collegare la Sicilia e l’Italia.

Il quotidiano “La Gazzetta del Sud”, infatti, pubblica un’anticipazione del libro di Renzi, “La mossa del cavallo”, in uscita per Marsilio.

Ecco cosa scrive l’ex segretario del Pd:

Per vincere la sfida della povertà serve più il ponte sullo Stretto che il reddito di emergenza. Qui si pone il grande tema che da anni attraversa ciclicamente e carsicamente il dibattito sulle grandi opere. C’è chi dice «facciamo il ponte sullo Stretto» e chi risponde «in Sicilia servono prima le ferrovie».

Entrambe le affermazioni contengono una verità quasi banale ed è ovvio che servono strade e ferrovie in una Sicilia il cui handicap infrastrutturale grida vendetta, specie per chi, come me, ha liberato miliardi di euro per quella regione, denaro …









