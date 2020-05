Meteo Trapani. Bel tempo, anche se ci sarà qualche nuvola oggi. Le previsioni

Qualche nuvola, oggi, domenica 31 maggio, in provincia di Trapani. Ma nulla di minaccioso. Resta una bella giornata per poter trascorrere un po’ di tempo all’aperto. Le previsioni però non indicano temperature elevate. Ecco i dettagli.

Domenica, 31 maggio: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.4°C, la minima di 15.1°C, lo zero termico si attesterà a 2919m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Lunedì, 1 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21.7°C, la minima di 14.1°C, lo zero termico si attesterà …









