Mazara, Ancora in degrado e abbandono San Nicolò Regale e i mosaici romani. Noi siamo ancora qua! Eh già!

Tanto attesi, e più volte sollecitati dal sottoscritto, da circa un decennio a questa parte, ma di fatto mai avviati? A cosa ci riferiamo? Ovviamente ai lavori per la messa in sicurezza e valorizzazione dei mosaici romani sottostanti la storica chiesa di San Nicolò Regale.

La Chiesa, che si erge nell’antico quartiere di San Giovanni , davanti al porto canale di Mazara del Vallo, fu costruita intorno al 1150 d.C. Fa parte di quel complesso di opere realizzate durante la “pacis” che va dal gran Conte Ruggero I a Ruggero II, dalla fondazione della Cattedrale fino alla stessa San Nicolò Regale, includendo la Chiesa della Madonna dell’Alto e il Castello Normanno; siamo in un periodo antecedente all’età dei Guglielmi.

Percorrendo il "lungomazaro", la via Molo Comandante Caito, è facile notare oggi sia il degrado della









