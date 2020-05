Mastro Peppino, u scarparo e a truvatura /1

di Giacomo Laudicina

Premessa

I personaggi del racconto sono realmente esistiti ed anche i fatti salienti sono effettivamente accaduti.

Mi sono stati narrati da più persone, in tempi e modalità diverse, che direttamente o indirettamente li hanno vissuti; ma, nel tempo si sa, succede che nel raccontare il narratore di turno è portato ad aggiungere qualcosa e/o ad interpretare gli eventi a modo suo e spesso gli accadimenti vengono così travisati e/o distorti. Si è cercato di effettuare una descrizione il più possibile verosimile ai fatti in base alle varie versioni ascoltate.

I dialoghi, tutti di fantasia, sono stati creati volutamente in dialetto siciliano, quello parlato negli anni Sessanta, epoca di svolgimento dei fatti, nelle borgate dell’entroterra marsalese, per riportare alla memoria alcune parole o espressioni dialettali oggi non più in uso.

La lettura dei dialoghi va fatta con la cadenza …









Leggi la notizia completa