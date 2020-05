Marsala, Rosalba Mezzapelle è la nuova segretaria comunale del Partito Democratico

E’ Rosalba Mezzapelle la nuova segretaria del Partito Democratico di Marsala. Dopo un lungo dialogo si è raggiunto un accordo che ha visto l’elezione per acclamazione della Mezzapelle, vicina al deputato regionale dem Baldo Gucciardi.

La segreteria di via Frisella era rimasta senza guida da oltre due anni, gli ultimi avvenimenti avevano portato ad uno stravolgimento degli equilibri interni al partito, l’allora capogruppo Antonio Vinci lasciò la carica di capogruppo, la segretaria cittadina Antonella Milazzo si è dimessa, la presa di distanza dall’Amministrazione marsalese targata Pd non era piaciuta ai vertici.

Un periodo difficile, internamente i dem erano divisi: alcuni in appoggio al sindaco Alberto Di Girolamo, che si ritiene un sindaco progressista, altri in aperto scontro. Una fase difficile che ha visto perdere pezzi di partito.

Il Pd adesso ha una guida, la Mezzapelle si dice “ Consapevole della grande responsabilit& …









Leggi la notizia completa