Marsala, dopo 18 mesi non c’è il regolamento né il garante della disabilità

Era il tre dicembre 2018. La data del tre è dedicata annualmente alla disabilità, così fu 18 mesi orsono, con un consiglio comunale di Marsala aperto.

Partecipai con molto scetticismo, perché mi puzzava di retorica, ebbi conferma. Il presidente del consiglio comunale lilibetano Enzo Sturiano affermò che si augurava che entro natale, fosse approvato dal consiglio consesso il regolamento sul garante della disabilità, figura fondamentale per la comunità a cui appartengo. Satireggio, Sturiano non specifico’ l’anno. Fatto sta che ad oggi non hanno approvato il regolamento.

Protestai davanti palazzo VII Aprile, tra gli organi d’informazione, non tutti, diedero voce alla protesta, tra questi c’era Tp24. Addirittura Sturiano e il suo sodale vice presidente Arturo Galfano ebbero a dire che le proteste non s’inziano di venerdì pomeriggio, la mia era iniziata il sabato. Nuovamente satira, effettivamente si intraprendono dal lunedì al venerdì ore 9 …









