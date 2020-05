Marsala distribuiti 8 mila pacchi spesa a oltre 3 mila famiglie in difficoltà

Continua, senza sosta il servizio “Pacchi spesa” in favore di chi ne ha bisogno a Marsala. Dal 28 marzo al 28 maggio l’Amministrazione comunale e i volontari impegnati hanno distribuito oltre 8000 pacchi in favore di 2885 famiglie in stato di difficoltà.

Si tratta del risultato dell’iniziativa solidale promossa dalla stessa Amministrazione di concerto con la Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas) e che si è avvalsa dell’apporto di volontari e dipendenti comunali.

“Siamo soddisfatti di come si è svolto questo servizio in favore delle famiglie bisognose della nostra Città – precisano Il Sindaco Di Girolamo e l’Assessore Ruggieri. Le esigenze sono state tante ma siamo riusciti a fronteggiarle grazie all’aiuto dei volontari e del personale comunale. Da parte nostra continuiamo a rivolgere un appello per le donazioni. Chi può le faccia, cosi come chi …









