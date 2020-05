Marsala, Di Girolamo: “La superficialità potrebbe mettere a rischio la salute di tutti”

Arriva la lettera aperta del primo cittadino di Marsala, Alberto Di Girolamo, dopo quanto accaduto ieri circa la vicenda del giovane marsalese che, rientrato dal Nord, non ha atteso l’esito del tampone risultando poi positivo al Coronavirus. Ecco cosa scrive Di Girolamo:

“Cari concittadini,mentre il Governo decide la ripresa degli spostamenti tra le regioni a partire dal 3 giugno, per cui non saranno necessarie particolari motivazioni per muoversi né l’obbligo della quarantena, un nostro giovane concittadino che studia nelle Marche, rientrato a Marsala, alla fine della quarantena effettua il tampone ma non ne attende l’esito per uscire ed avere contatti con altri. Nel frattempo – si legge – è arrivato il risultato ed il ragazzo è positivo al Covid-19 anche se asintomatico. L’Asp mi ha assicurato di aver individuato le persone che hanno avuto contatti con il giovane, le …









Leggi la notizia completa