Marsala, ampliata l’isola pedonale al Lungomare. Il Comune cerca un muratore

Come nelle previsioni molte persone hanno frequentato il lungomare di Marsala, chiuso al traffico, nei giorni festivi.

Così l’amministrazione Di Girolamo, stimolata dagli appelli su Tp24, dopo aver aperto la zona pedonale adesso la allarga.

La Giunta Municipale ha scelto di ampliare il tratto chiuso al traffico veicolare. “Avevamo già valutato l’estensione dell’isola pedonale – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo – e il positivo riscontro della cittadinanza è un segnale che avvalora la scelta ambientalista. In più, coerentemente con le prescrizioni governative, offriamo maggiori spazi di distanziamento interpersonale per muoversi in sicurezza, indossando la mascherina”. Il nuovo tratto pedonale che si aggiunge a quello esistente è compreso tra viale Isonzo e via Capitano Falco, con un’area di chiusura alla circolazione veicolare che – complessivamente – dal Parcheggio comunale ex Salato giunge fino al Circolo Canottieri. Ampliato anche l’orario di chiusura al traffico, …









