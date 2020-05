“Lasciare un’imponta”, domani in streaming lo spettacolo per ricordare Serena Sciuto

“Lasciare un’impronta”: questo il titolo dello spettacolo che lunedì 1 giugno, alle ore 21, ricorderà Serena Sciuto, originaria di Santa Ninfa, scomparsa un anno fa. A causa delle restrizioni legate alla pandemia lo spettacolo si svolgerà in streaming (link Facebook) e sarà una serata all’insegna della musica, della poesia, del teatro.

“Quel che più conta, è lasciare un’impronta”, così canti in “Buonasera signori”. In questo anno che abbiamo vissuto senza di te abbiamo avuto modo di verificare quante e quanto profonde sono le impronte che hai lasciato in tutti coloro che ti hanno conosciuto. E non solo. Un anno dopo vogliamo ricordarti come avrebbe fatto piacere a te: una serata di musica, poesia, teatro. Con i tuoi amici, le persone che hanno lavorato con te, che ti hanno conosciuta. E anche con qualcuna che …









