“La ricetta della Domenica” – Muffin al limone soffici

Su PrimaPagina, la Domenica fa rima con una nuova puntata della rubrica culinaria ideata dalla nostra redazione in collaborazione con GlutenFree4Sisters.A “La ricetta della Domenica” oggi i muffin, dolce molto simile al plum cake ma che nel tempo ha trovato diverse varianti. Il muffin, ormai, non è concepito solo come un dessert o ideale per degli spuntini, ma anche come un antipasto salato. Oggi vi proponiamo la forma più classica, quella zuccherina al limone.

INGREDIENTI:

250 gr di farina di riso

50 gr di amido di mais

250 gr di zucchero

2 uova

1 bustina di lievito

80 ml panna vegetale per dolci

1/2 bicchiere di olio

Succo di limone

PROCEDIMENTO:

Non è necessario seguire un ordine ben preciso. Se, invece, ci si volesse attenere ad una disposizione degli ingredienti da inserire gradualmente, si potrebbe cominciare da quelli secchi come la farina e, a seguire, tutti quelli liquidi. Mescolarli tutti per ottenere …









