“Il coronavirus clinicamente non esiste più” 

“Il virus clinicamente non esiste più”. Questa l’affermazione di Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, nel corso del programma Mezz’ora in più.

“Terrorizzare il paese è qualcosa di cui qualcuno si deve prendere la responsabilità”, ha detto il dottor Zangrillo, ospite di Lucia Annunziata, “Da tre mesi numeri con evidenza zero. Si ritorni alla vita normale. È auspicabile che il virus scompaia per sempre, come la Sars”.

Il primario ha speso parole di elogio per Milano che “ha reagito in maniera straordinaria. Biasima invece la Grecia, definita “ridicola”.









Leggi la notizia completa