 Fichera e Coglitore (ambulanti): “Non spostiamo i mercatini fuori dai centri abitati”

Giuseppe Fichera e Arturo Coglitore, segretario e presidente Fiva Confcommercio. Avete protestato a Palermo per portare avanti quali richieste?

Fichera: Siamo stati in piazza a Palermo e per la prima volta dopo trent’anni siamo riusciti a riunire tutti gli ambulanti che hanno necessità di essere ascoltati dagli Enti pubblici. Molte nostre proposte sono state accolte. Abbiamo chiesto, ad esempio, ai sindaci che ci diano delle direttive ben precise.

Molto primi cittadini hanno aperto, come a Marsala, altri no come a Trapani. Si va un po’ a macchia di leopardo.

Fichera: Proprio questo è il grande problema.

Molti ambulanti del mercatino di Marsala, si sono dovuti autotassare, per lo scanner per misurare la temperatura, lo hanno dovuto comprare, altri in altre città hanno dovuto pulire e rendere fruibili i bagni pubblici altrimenti il mercatino non si poteva fare. Molti ambulanti giustamente dicono: dopo 70 giorni stiamo uscendo …









