Dal 30 maggio, riapertura dei musei e dei siti archeologici siciliani, con ingresso gratuito fino al 7 giugno. Occasione buona per alcune guide turistiche di AGT “Associazione Guide Turistiche della provincia si Trapani e della Sicilia occidentale”, storica associazione che dal 1997 opera nel territorio della Sicilia occidentale, di ritrovarsi all’ interno del Parco Archeologico di Selinunte. E per far sentire la loro presenza nel territorio, le guide hanno realizzato un breve video rivolto ai futuri visitatori.

L ‘Associazione invita gli interessati a contattare la stessa per eventuali informazioni e prenotazioni.

Telefono: ‪351 855 9345‬

Mail: info@guidetrapanti.it

Sito internet : www.guidetrapani.it

Valentina Danimarca per AGT

L’articolo Da Selinunte l’appello delle guide turistiche di AGT – VIDEO sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa