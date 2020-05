Coronavirus: Trapani è caduta. Adesso è Crotone l’unica provincia italiana Covid – free

Paradossi del giornalismo: mentre i media in Italia celebravano Trapani come prima provincia italiana Covid – free (cioè senza casi di coronavirus per due cicli di due settimane consecutive), in realtà già nel territorio erano spuntati quattro nuovi casi, che l’Asp si è affrettata a definire “di importazione” (ammalati altrove, e poi arrivati nel territorio), ma sempre da conteggiare secondo le statistiche. Anche perché dei quattro nuovi casi, per la Protezione Civile uno è proprio nostro, perchè nato nel territorio. E insomma, i telegiornali parlavano di Trapani, mentre Trapani cadeva. E adesso è Crotone l’unica provincia italiana davvero Covid – free.

Trapani è caduta. La prima provincia italiana a raggiungere i 28 giorni senza contagi, ovvero i due cicli di incubazione del virus senza nuovi positivi necessari perché l'Oms dichiari conclusa la pandemia, ha perso questo primato. È bastato un nuovo caso, …









