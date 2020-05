Coronavirus, Lo Curto (Udc): “Un condono tombale per famiglie e imprese”

Un condono tombale per famiglie e imprese, è la proposta alla quale sta lavorando l’Udc e la deputata all’Ars Eleonora Lo Curo. Con una nota conferma come in questi giorni stia lavorando alla costituzione di un comitato siciliano per il condono fiscale.

“Le parole del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, sulla necessità di rivedere il sistema di tassazione in Italia – si legge nella nota stampa – approfittando della opportunità che deriva dal recovery fund, impongono un’operazione duale da parte del governo nazionale che venga finalizzata anche al varo di un condono fiscale tombale. Mi ero già pronunciata sulla necessità di una pace fiscale che facesse ripartire il sistema Italia, ora è giunto il momento”.

“In questi giorni sto raccogliendo adesioni su tale proposta da parte di commercialisti e di illustri docenti universitari siciliani che si sono fatti portavoce …









