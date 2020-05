Coronavirus, giù contagi e terapie intensive. Cosa si può fare dal 3 giugno

A 3 dalla riapertura dei confini tra regioni e alla fine delle restrizioni alla mobilità in Italia e il ‘fronte del no’ continua a far sentire la sua voce, forte anche di dati che arrivano dalla Lombardia che rimane la Regione di gran lunga più colpita dalla pandemia con il 53% dei nuovi contagiati e il 60% delle vittime, in una giornata in cui ben 11 regioni invece non segnalano deceduti.

Il governo prosegue con il ministro Francesco Boccia il dialogo con i presidenti e non si prevedono cambi di linea, ma il governatore della Campania Vincenzo De Luca attacca: “Non si comprende il perchè di un’apertura generalizzata”. Con lui sono schierate in particolare alcune Regioni del centro-sud e le isole Sicilia e Sardegna, destinatarie di ingenti flussi di turismo estivo. De Luca va anche oltre. “Si ha la sensazione che per l’ennesima volta si prendono decisioni non …









