Come se nulla fosse: folla di giovani in centro, e litigi, nel sabato sera di Marsala 

Ormai gli argini si sono rotti. Tra i giovani, e soprattutto i giovanissimi, le regole per evitare il contagio da coronavirus non vengono più rispettate. Se ne fregano. La dimostrazione viene dalle immagini del sabato sera marsalese. Folla di giovani in centro, nessuna distanza, quasi nessuno con la mascherina. A rendere più grave questo comportamento è che con le riaperture Marsala ha già due casi di coronavirus accertati. Erano zero una settimana fa. Ora, con la riapertura dei confini regionali, la situazione può solo peggiorare.

Nè ha creato ansia il caso del giovane che è andato in giro per la città nonostante avesse il coronavirus. Insomma, tutto normale …

E Marsala torna alle care vecchie abitudini per le risse in centro. Verso l’una, a Porta Garibaldi, due ragazzi hanno litigato davanti a tutti, creando scompiglio tra le persone, anche perché uno …









