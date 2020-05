2 Giugno a Montecitorio in diretta su Rai 1

In occasione della Festa della Repubblica la Camera dei deputati organizza l’evento “2 Giugno a Montecitorio”, a cura di Rai Parlamento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sulla webtv della Camera martedì 2 giugno alle ore 15.40.

Un’iniziativa, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il Teatro alla Scala di Milano e con la partecipazione di Sonia Bergamasco e Francesco Montanari, realizzata in modo diffuso e a distanza, considerato il particolare momento che il Paese sta vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.





Attraverso le testimonianze di studenti di tutta Italia e le letture di brani di Piero Calamandrei e Tina Anselmi si porrà attenzione ai principi costituzionali legati alla scuola e alla tutela della salute. Il momento musicale è affidato ai professori d’orchestra del Teatro alla Scala con un’esecuzione nella sala del teatro, …









