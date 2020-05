Una raccolta fondi per le donne in difficoltà economica in Sicilia

In occasione della giornata internazionale della salute della donna iniziano ad arrivare le prime donazioni.

Il circolo Arci Scirocco insieme a “Non una di meno” Palermo e Messina ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di beni per l’ igiene intima da distribuire alle donne che, nelle nostre città, oggi si ritrovano in difficoltà economiche.

La pandemia rende ancora più insopportabilela Tampon tax: ed è inaccettabile il fatto che gli assorbenti e i tamponi siano considerati beni di lusso, quando in realtà sono di prima necessità. La tassazione su questi prodotti in Italia è tra le più alte d’ Europa (22%) eccezion fatta per quelli biodegradabili e compostabili (5%), introvabili, però, nei reparti dei supermercati e il cui costo rimane proibitivo per le cittadine dal basso reddito costrette a dover rinunciare a tanti altri beni indispensabili. “Ringraziamo quante, in questa giornata, hanno donato …









