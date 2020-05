Trapani, la città è sporca. La consigliera Garuccio chiede più decoro

Trapani affoga nella sporcizia. A lanciare l’allarme è la consigliera comunale Anna Garuccio che con una interrogazione, sollecita la Giunta ad intervenire per rendere strade e piazze più decorose.

“Già all’inizio della Fase 2 scrissi, mediante interpellanza, che la città non era stata restituita ai trapanesi nella sua efficienza, ma sporca, piena di erbacce e senza opere di potatura”. Da allora, però, non è cambiato nulla.

“Ancora oggi – osserva la firmataria dell’interrogazione- la città di Trapani verte in un gravissimo stato di abbandono che non riguarda più solo i beni culturali, ormai sempre chiusi, ma anche il degrado delle strade cittadine, periferiche così come del cosidetto salotto buono. In via Garibaldi – puntualizza – le erbacce si alternano al basolato. Le fioriere vuote o con ramoscelli secchi, malposte, accantonate, decentrate e sempre sporche”.

Garuccio sottolinea: “Il 19 marzo, in piena quarantena, …









